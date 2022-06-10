Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої ДНР щодо страти трьох іноземців
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ
Про це він написав у власному твіттері.
"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки проти законних комбатантів, які служать у Збройних Силах України. Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - заявив Блінкен.
- Суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти трьох іноземців, які служили в лавах Збройних силу України та від початку війни з Росією захищали Маріуполь від окупантів. Вирок винесли двом громадянам Великої Британії Ейдену Есліну та Шону Піннеру, а також підданому Королівства Марокко Брагіму Саадуну. Їх визнали "винними у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР". Усі вони мають місяць на те, що оскаржити вирок.
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