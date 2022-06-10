Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої ДНР щодо страти трьох іноземців

Про це він написав у власному твіттері.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки проти законних комбатантів, які служать у Збройних Силах України. Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - заявив Блінкен.

Суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти трьох іноземців, які служили в лавах Збройних силу України та від початку війни з Росією захищали Маріуполь від окупантів. Вирок винесли двом громадянам Великої Британії Ейдену Есліну та Шону Піннеру, а також підданому Королівства Марокко Брагіму Саадуну. Їх визнали "винними у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР". Усі вони мають місяць на те, що оскаржити вирок.

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