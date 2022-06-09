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Головна війна з Росією Терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ

Терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ

9 червня, 2022 четвер
17:39
війна з Росією Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців

Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених

Про це інформують пропагандистські російські ЗМІ.

"Суд" самопроголошеної псевдореспубліки "ДНР" сьогодні ухвалив перший "вирок" трьом іноземним добровольцям, що боронили Україну від російських загарбників у лавах ЗСУ.

Так, британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма терористи "засудили" до страти.

Попередньо російські ЗМІ писали про "судовий процес" над Ендрю Хіллом, проте пізніше так званий суд "ДНР" уточнив, що насправді імʼя бійця Аслін.

Один з адвокатів підсудних заявив, що військові планують оскаржити смертний вирок. На це їм дають один місяць.

Водночас Генштаб ЗСУ наголошує, що згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, всі добровольці, які є військовослужбовцями ЗСУ, незалежно від громадянства потрапляють під правовий статус комбатантів. Це означає, що такі особи мають право на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

"Нагадуємо, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні. Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції", - наголосили в Генштабі.

  • 8 червня стало відомо, що "генпрокуратура" так званої ДНР відкрито заявляє про намір стратити трьох іноземних добровольців, що обороняли Україну у складі підрозділів ЗСУ

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Новини
Україна
"ДНР"
Генштаб ЗСУ
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