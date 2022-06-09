Про це у твітер написала голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких утримують російські довірені особи на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності. Мої думки з родинами. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати їх", - зазначила чиновниця.

Схожу відповідь від МЗС Британії отримало і російськомовне естонське інтернет-видання "Можем объяснить":

"Ми перебуваємо у тісному контакті з їхніми сім'ями. Британські громадяни є військовополоненими і мають право на гуманне ставлення відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права. Ми засуджуємо використання військовополонених у політичних цілях".

Водночас в дипломатичному відомстві зазначили, що використання сили для визволення своїх громадян Лондон не розглядає.

8 червня стало відомо, що "генпрокуратура" так званої ДНР відкрито заявляє про намір стратити трьох іноземних добровольців, що обороняли Україну у складі підрозділів ЗСУ.

А вже сьогодні, 9 червня, за повідомленням російських пропагандистів, їх "засудили" до страти. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.

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