Українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк
Українські спецпризначенці виявили три установки РСЗВ "Град" на Сєверодонецькому напрямку, і нацгвардійці знищили російську техніку
Відео операції розповсюдили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєверодонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України. Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777", – йдеться в повідомленні.
Артилеристи-нацгвардійці влучним вогнем знищили 3 із 4-х установок ворожих РСЗО. Ще один "град" внаслідок обстрілу вдалося пошкодити.
- 10 червня українські війська на Донеччині й Луганщині відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки.
- 11 червня нацгвардійці знищили позицію російських диверсантів у Мар'їнці.
- 13 червня стало відомо, що ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів, 22 солдати й військову техніку окупантів.
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