Українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк

Відео операції розповсюдили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєверодонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України. Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777", – йдеться в повідомленні.

Артилеристи-нацгвардійці влучним вогнем знищили 3 із 4-х установок ворожих РСЗО. Ще один "град" внаслідок обстрілу вдалося пошкодити.

10 червня українські війська на Донеччині й Луганщині відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки.

11 червня нацгвардійці знищили позицію російських диверсантів у Мар'їнці.

13 червня стало відомо, що ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів, 22 солдати й військову техніку окупантів.

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