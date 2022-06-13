ЗСУ знищили російський склад боєприпасів, 22 солдати й військову техніку окупантів

Про це у фейсбук повідомляє Оперативне командування "Південь".

"З нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Українські військові влучили в скупчення противника та склад боєприпасів. Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, 3 танки Т-62, 2 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. При чому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію.

У свою чергу ворог продовжує обстріли по передмістю Миколаєва. Він використовує зброю сто п’ятдесят двох міліметровим калібром.

"Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області", - повідомляють в ОК "Південь".

Зазначається, що корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України.

Військові наголошують не нехтувати правилами та обмеженнями, що встановлені заради збереження життя, не наражати себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон та територій, дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

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