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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині й Луганщині українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки

На Донеччині й Луганщині українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки

10 червня, 2022 п'ятниця
22:37
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил ЗСУ впродовж 10 червня відбили 14 атак ворога в Донецькій і Луганській областях, на двох локаціях тривають бої

Про це повідомили в угрупованні Об’єднаних сил. 

Протягом доби, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; склад з боєприпасами.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

За даними угруповання ОС, уздовж усієї смуги оборони російські війська застосовують по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окрім того, окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

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