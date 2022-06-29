Про це заявив офіційний представник альянсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На саміті партнери мають намір схвалити новий комплексний пакет допомоги Україні. Як відомо, усю летальну допомогу союзники надають на двосторонній основі або безпосередньо, але не через організації НАТО. Наведу кілька прикладів того, що ми вже надали з нелетального постачання – пальне, засоби захисту від хімічної, біологічної, ядерної загрози, медикаменти. У нас зростає спектр проєктних пропозицій, ми маємо намір і надалі надавати нелетальну допомогу. Ми також нарощуємо гуманітарну допомогу", - розповів представник НАТО.

Він додав, що альянс також зосередиться на переході ЗСУ від радянського до сучасного озброєння.

"Ми бачимо це в підтримці України в розробленні дорожньої карти щодо переходу від нинішнього "радянського" до сучасного, західного озброєння. Ми працюємо з Україною над перетворенням її оборонної промисловості", - зазначив представник Альянсу.

15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.

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