Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг
Наслідки агресії Росії відчуває весь світ, тому лідери НАТО підтримують Україну, щоб забезпечити її перемогу як незалежної й суверенної країни в Європі
Про це повідомляє видання RP з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Президент Путін повинен вивести свої війська і негайно покласти край цій війні, припинивши напади на демократичну, суверенну державу, що завдають стільки страждань Україні", - заявив він.
За словами генсека, війна Росії проти України є "жорстокою" і "абсолютно неприйнятною".
Раніше генсек НАТО наголосив, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.
- 29 червня Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.17
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе