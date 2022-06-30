Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг

Про це повідомляє видання RP з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Президент Путін повинен вивести свої війська і негайно покласти край цій війні, припинивши напади на демократичну, суверенну державу, що завдають стільки страждань Україні", - заявив він.

За словами генсека, війна Росії проти України є "жорстокою" і "абсолютно неприйнятною".

Раніше генсек НАТО наголосив, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

29 червня Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі

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