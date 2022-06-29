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Головна війна з Росією Україна - це новий Ізраїль, ми маємо розробити нові правила безпеки, - експерт

Україна - це новий Ізраїль, ми маємо розробити нові правила безпеки, - експерт

29 червня, 2022 середа
21:44
війна з Росією ізраїль україна

Необхідно домовитися "про правила гри" і розробити нові правила безпеки, зазначив експерт

Українцям доведеться звикати до ракетних обстрілів. Війна затягнеться надовго. Про це в коментарі УНІАН заявив експерт у галузі безпеки Олег Старіков. Він заявив, що Україна вже випередила державу Ізраїль, якщо брати сумний показник – частоту обстрілів.

Водночас експерт зазначив, що необхідно домовитися "про правила гри" і розробити нові правила безпеки, які повинні потім перетворитися на офіційні рекомендації компетентних органів, як поводитися при ракетних обстрілах. Ці рекомендації мають бути засновані на сьогоднішніх реаліях.

Ми користуємося правилами поведінки під час повітряної тривоги, розробленими ще в середині 20 століття. Їх важко дотриматися власникам комерційних приміщень, особливо якщо ті не обладнані бомбосховищами. Виганяти людей, чи дати їм залишитися у приміщенні? Ми досі не маємо однозначної відповіді, наприклад, на це запитання. Що робити, коли від моменту включення сирени до прильоту може пройти хвилина-дві? Ці та інші питання вимагають обговорення та нових підходів", - прокоментував Олег Старіков.

Наразі, зазначає експерт, правила встановлюються багатьма відомствами, військовими адміністраціями, держспоживслужбами, місцевими органами влади. Найчастіше вони можуть суперечити один одному: "Це призводить до того, що власник комерційних приміщень намагається виконувати відразу всі вимоги, що призводить до плутанини".

8 квітня завдано ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, загинули 50 людей. Люди чекали на евакуаційні поїзди.

27 червня ракети зруйнували торговий центр "Амстор", у якому перебувало до тисячі людей, на цей час, за офіційними даними, кількість загиблих досягла 18 людей.

28 червня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети потрапили до СТО, під завалами опинилися люди.

29 червня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, кількість жертв уточнюється.

Експерт зазначає, що правоохоронці теж опиняються у скрутному становищі, вони зобов'язані оцінювати правильність дій відповідальних осіб будівель, куди потрапляють російські ракети. Найчастіше це перетворюється на бюрократичну роботу, що відволікає правоохоронців від дій, спрямованих на протидію агресору, заявив Олег Старіков.

Сьогодні на сайті ТРЦ Respublika Park з'явилося повідомлення, що торговельний центр під час повітряних тривог не працює на вхід. Раніше таких повідомлень не було. Нову інформацію для відвідувачів щодо дій під час роботи сирени розмістили на своїх інтернет-ресурсах торгові центри Lavina та Skymall.

Україна
Росія
Ізраїль
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