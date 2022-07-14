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Тема України буде ключовою під час візиту Байдена на Близький Схід, - NYT

14 липня, 2022 четвер
05:58
Світ На фото Джо Байден сідає на літак

Президент США Байден прибув до Ізраїлю, розпочавши поїздку на Близький Схід, під час якої він спробує домовитись про сповільнення іранської ядерної програми, постачання нафти і змінити відносини з Саудівською Аравією. Війна в Україні також буде обговорюватись

Про це пише The New York Times. 

Перед візитом Байдена його радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що за даними спецслужб, Іран планує допомогти Росії у війні проти України. Він сказав, що Іран готується доставити в Росію сотні безпілотників або БПЛА, деякі з яких здатні здійснювати атаки.

"Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчити російські сили використовувати ці БПЛА, початкові навчальні заняття мають розпочатися вже на початку липня", - сказав він. 

Салліван попередив, що "незрозуміло, чи Іран уже поставив будь-які з цих БПЛА Росії", але сказав, що "це лише один приклад того, як Росія шукає в таких країнах, як Іран, потенціал, який також використовується" для нападів на Саудівську Аравію.

Видання повідомляє, що основним мотивом Саллівана було попередити Тегеран і Москву, що Сполучені Штати спостерігають. Але оскільки очікується, що візит Байдена розпочнеться з демонстрації нових ізраїльських можливостей (використання лазерної зброї проти безпілотників і ракет), він також мав на меті надіслати повідомлення уряду Ізраїлю про більш енергійну підтримку України.

Представники Байдена дали зрозуміти, що вони були роздратовані раніше, коли ізраїльський уряд наполягав на здебільшого нейтральній позиції щодо війни, наполягаючи, що це єдиний спосіб підтримувати зв'язок з президентом Володимиром Путіном.

  • 10 липня The New York Times написало, що Байден під час візиту на Близький Схід спробує знайти там радянську зброю для України.
  • 12 липня ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливе скасування заборони на продаж США наступальної зброї Саудівської Аравії.

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Україна
Ізраїль
війна з Росією
США
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