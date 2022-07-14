Про це повідомляє Reuters

"Ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю", - сказав Байден на прес-конференції після підписання декларації.

Вашингтон та Ізраїль протягом багатьох років окремо робили завуальовані заяви про можливу превентивну війну з Іраном, який заперечує бажання отримати ядерну зброю. Однак, чи є у них можливості або бажання досягти цього, було предметом дискусій.

У четверговій заяві підтверджено підтримку США регіональної військової переваги та здатності Ізраїлю "самостійно захищатися".

"Сполучені Штати підкреслюють, що невід’ємною частиною цієї обіцянки є зобов’язання ніколи не дозволяти Ірану отримати ядерну зброю, і що вони готові використовувати всі елементи своєї національної потужності для забезпечення цього результату", – додається в заяві.

Лапід висловив цю позицію як спосіб запобігти відкритому конфлікту.

"Єдиний спосіб зупинити ядерний Іран — це знати, що вільний світ застосує силу", — сказав він після церемонії підписання.

Виступаючи разом з ним, Байден назвав запобігання ядерному Ірану "життєво важливим інтересом безпеки для Ізраїлю та Сполучених Штатів і, я б додав, для решти світу також".

Від Тегерана поки не було жодних коментарів.

Відзначимо, що під час свого візиту до Ізраїлю президент США просив прем'єр-міністра Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb