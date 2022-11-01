Про це The Wall Street Journal повідомили посадовці Саудівської Аравії та США.

Стало відомо, що саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. А в Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.

"Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові й розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні", – зазначив співрозмовник WSJ.

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.

Відомо, що приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.

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