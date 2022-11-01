Саудівська Аравія побоюється нападу з боку Ірану, який хоче відвернути увагу від протестів, - The Wall Street Journal
Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується "найближчим часом" здійснити напад на неї та Ірак, бо так він прагне відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць
Про це The Wall Street Journal повідомили посадовці Саудівської Аравії та США.
Стало відомо, що саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.
У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. А в Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.
"Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові й розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні", – зазначив співрозмовник WSJ.
З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.
Відомо, що приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.
- 17 липня президент США Джо Байден в ході візиту до Саудівської Аравії запевнив, що США зроблять все, аби Іран ніколи не отримав ядерної зброї.
- Нагадаємо, 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.
- 22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.
- 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.
- 25 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які зараз охопили більшість із 31 провінції Ірану.
- 3 жовтня верховний лідер Ірану аятола Хаменеї порушив мовчання щодо протестів, аби звинуватити США та Ізраїль у їхній організації.
- 20 жовтня Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів.
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