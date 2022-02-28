Арештанти з бойовим досвідом зможуть компенсувати свою провину участю у війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що учасників бойових дій, які перебувають під вартою, в умовах воєнного стану звільнять з-під варти для участі у війні
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалене рішення - непросте, з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту", - сказав президент.
Так, в умовах воєнного стану, учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.
За словами Зеленського, з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції.
"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас - президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас - воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе", - додав він.
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