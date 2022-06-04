Про це Арестович заявив у інтерв'ю DW.

"Щодо перемог. Росіяни розпочинали наступ на дев'яти оперативних напрямках. Наразі залишилося п'ять, тобто на чотирьох ми їх відбили і це без ленд-лізу, і це є повний тотальний російський провал. Тобто ми їх наполовину обламали", - сказав Арестович.

Він наголосив, що боєздатність втратила третина російських військ, які вдерлися в Україну.

"Ми знищили або перевели у небоєздатний стан щонайменше третину військ, які прийшли до нас. Російська армія дуже "просіла" у боєздатності, найкращий доказ цього - прихована мобілізація, яку вони проводять. Старі танки Т-62, що поїхали до нас, спроби набрати якихось добровольців, яких тиждень готують і кидають сюди. Це показує, що особового складу не вистачає. Також ми потопили крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту РФ. Це наше величезне досягнення", - додав Арестович.

Найбільшою поразкою він назвав падіння Маріуполя.

"Найбільший програш – це падіння Маріуполя, а до цього – швидкий вихід російської армії з Криму на оперативний простір на півдні та захоплення Херсона, Мелітополя, Бердянська", - зазначив Арестович.

9 травня Олексій Арестович заявив, що ворог захопив міста на Півдні через помилки з боку України.

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