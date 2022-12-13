Аргентина - Хорватія: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022
Букмекерські контори вважають збірну Аргентини фаворитом півфінального матчу чемпіонату світу проти Хорватії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери пропонують на перемогу Аргентини коефіцієнт 1,83. На виграш Хорватії вони дають 3,30, на те, що в основний час буде зафіксовано нічию - 3,30.
Ставки на те, що Аргентина вийде до фіналу приймаються з коефіцієнтом 1,41, на потрапляння туди Хорватії - 3,10.
Матч Аргентина - Хорватія відбудеться 13 грудня в Лусаїлі та розпочнеться о 21:00.
- 12 грудня головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч заявив, що його команда спробує скористатися тим, що перед півфіналом чемпіонату світу Аргентина перебуває під більшим тиском.
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