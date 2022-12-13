Аргентина - Хорватія: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери пропонують на перемогу Аргентини коефіцієнт 1,83. На виграш Хорватії вони дають 3,30, на те, що в основний час буде зафіксовано нічию - 3,30.

Ставки на те, що Аргентина вийде до фіналу приймаються з коефіцієнтом 1,41, на потрапляння туди Хорватії - 3,10.

Матч Аргентина - Хорватія відбудеться 13 грудня в Лусаїлі та розпочнеться о 21:00.

12 грудня головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч заявив, що його команда спробує скористатися тим, що перед півфіналом чемпіонату світу Аргентина перебуває під більшим тиском.

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