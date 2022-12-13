ЧС-2022: Тренер збірної Хорватії розповів, як збирається зупиняти Аргентину в півфіналі
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч заявив, що його команда спробує скористатися тим, що перед півфіналом чемпіонату світу Аргентина перебуває під більшим тиском
Про це повідомляє Index.
"Ми вже потрапили до четвірки найкращих команд світу, це великий успіх для Хорватії. Ми гратимемо проти Аргентини з Ліонелем Мессі. Вони перебуватимуть під значно більшим тиском. Ми розуміємо, як вони діятимуть та не будемо підлаштовуватися під суперника, гратимемо у свою гру на результат", - пообіцяв Даліч.
Він додав, що вірить у своїх футболістів та не має перед півфіналом проблем зі складом.
"Мої гравці показали свій рівень та характер, без цього вони б не потрапили до півфіналу. Ми маємо силу, волю та енергію. Ми максимально викладалися в кожній грі та зробимо те саме в матчі з Аргентиною. У нас немає проблем зі складом, всі готові", - запевнив Даліч.
Матч Аргентина - Хорватія відбудеться 13 грудня в Лусаїлі та розпочнеться о 21:00.
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
- 10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.
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