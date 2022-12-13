Про це повідомляє Index.

"Ми вже потрапили до четвірки найкращих команд світу, це великий успіх для Хорватії. Ми гратимемо проти Аргентини з Ліонелем Мессі. Вони перебуватимуть під значно більшим тиском. Ми розуміємо, як вони діятимуть та не будемо підлаштовуватися під суперника, гратимемо у свою гру на результат", - пообіцяв Даліч.

Він додав, що вірить у своїх футболістів та не має перед півфіналом проблем зі складом.

"Мої гравці показали свій рівень та характер, без цього вони б не потрапили до півфіналу. Ми маємо силу, волю та енергію. Ми максимально викладалися в кожній грі та зробимо те саме в матчі з Аргентиною. У нас немає проблем зі складом, всі готові", - запевнив Даліч.

Матч Аргентина - Хорватія відбудеться 13 грудня в Лусаїлі та розпочнеться о 21:00.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

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