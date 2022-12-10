Мессі жорстко розкритикував арбітра матчу Нідерланди - Аргентина на ЧС-2022

Про це повідомляє TyC Sports.

За словами Мессі, Антоніо Матеу Лаос не відповідає рівню арбітра, який судить чвертьфінал ЧС-2022.

"Я дуже злий. Думаю, все не повинно було закінчитися так. Не хочу говорити про арбітра. Потім вони штрафують тебе, не можеш бути чесним. Ми були налякані під час гри, тому що знали що це було. ФІФА повинна це переглянути. Вони не можуть поставити арбітра, який не відповідає рівню у цьому випадку. Думаю, вони мають побачити. Є багато деталей на полі, які ви розумієте, що тобі хочуть завадити", - сказав Мессі.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Нідерланди в серії пенальті.

В іншому чвертьфінальному матчі ЧС-2022 Хорватія перемогла Бразилію. Після поразки головний тренер збірної Бразилії Тіте заявив, що йде у відставку.

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