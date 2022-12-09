Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив на стадіоні "Лусаїл Айконік". Основний час закінчися з рахунком 2:2. У ворота Нідерландів по голу забили Науель Моліна та Ліонель Мессі, який реалізував пенальті.

На 83-й хвилині Ваут Вегхорст скоротив відставання Нідерландів, але цього було недостатньо. На 11-й компенсованій хвилині форвард підібрав м'яч після передачі зі штрафного, який виконав Тен Копмайнерс, і зробив рахунок 2:2.

Командам довелось визначати півфіналіста в овертаймі. Проте за 30 хвилин Аргентина і Нідерланди більше забити більше не зуміли. Справа дійшла до серії пенальті.

Голкіпер Еміліано Мартінес відбив два стартові пенальті від Нідерландів, а Ліонель Мессі та Леандро Паредес реалізували свої одинадцятиметрові.

Третій пенальті від Нідерландів виконав Тен Копмейнерс. Хавбек пробив дуже сильно, у Мартінеса не було шансів відбити удар. Аргентина також забила третій удар. Гонсало Аріель Монтьєль зробив рахунок 3:1.

Вегхорст, який в основний час оформив дубль - забив і пенальті - 3:2. Вирішальним міг стати пенальті від Енцо Фернандеса, проте півзахисник збірної Аргентини пробив повз стійку воріт.

П'ятий пенальті Нідерландів виконав Люк де Йонг. Перед ударом форвард несподівано витримав паузу і низом покотив м'яч повз Мартінеса - 3:3.

Лаутаро Мартінесу довірили пробити п'ятий пенальті Аргентини... І не помилились. Удар нападника вивів Аргентину у півфінал. 13 грудня вони зіграють проти Хорватії.



ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

Нідерланди - Аргентина 2:2 (Серія пенальті - 4:3)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 - Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)

9 грудня в іншому чвертьфінальному матчі ЧС-2022 Хорватія перемогла Бразилію. Після поразки від Хорватії головний тренер збірної Бразилії Тіте заявив, що йде у відставку.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb