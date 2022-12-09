Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку після вильоту з ЧС-2022
У чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії поступилась Хорватії
Про це повідомляє DailyMail.
Після поразки від Хорватії головний тренер збірної Бразилії Тіте заявив, що йде у відставку.
"Як я вже казав раніше, мій цикл завершено. Я казав про це більш ніж півтора року тому. Я людина слова", - сказав Тіте.
Тіте очолював Бразилію з 2016 року. З командою 61-річний Тіте виграв Кубок Америки-2019. Двічі доходив до стадії чвертьфіналу чемпіонатів світу.
- 9 грудня у чвертьфінальному матчі ЧС-2022 Хорватія перемогла Бразилію у серії пенальті.
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