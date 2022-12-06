Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Лусаїлі закінчився з рахунком 6:1. За збірну Португалії хет-трик оформив Гонсало Рамос, ще по одному голу забили Рафаель Леау, Пепе та Рафаель Геррейро.

Єдиний м'яч для збірної Швейцарії забив Мануель Аканджі. На 58-й хвилині він зробив рахунок 4:1.

У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти гравців з Марокко, які вибили з турніру Іспанію.

ЧС-2022

1/8 фіналу

6 грудня

Португалія - Швейцарія 6:1

Голи: Рамос, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейро, 55, Леау, 90+2 - Акаджі, 58

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