Португалія знищила Швейцарію і стала останнім чвертьфіналістом ЧС-2022
В останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла команду Швейцарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Лусаїлі закінчився з рахунком 6:1. За збірну Португалії хет-трик оформив Гонсало Рамос, ще по одному голу забили Рафаель Леау, Пепе та Рафаель Геррейро.
Єдиний м'яч для збірної Швейцарії забив Мануель Аканджі. На 58-й хвилині він зробив рахунок 4:1.
У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти гравців з Марокко, які вибили з турніру Іспанію.
ЧС-2022
1/8 фіналу
6 грудня
Португалія - Швейцарія 6:1
Голи: Рамос, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейро, 55, Леау, 90+2 - Акаджі, 58
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