Марокко сенсаційно перемогло Іспанію та вийшло до чвертьфіналу ЧС-2022
У вівторок 6 грудня у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко несподівано перемогла у серії післяматчевих пенальті Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі команди не змогли забити в основний час та продовжили з'ясовувати стосунки в овертаймі. Там також глядачі не побачили голів, тож переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових.
Пенальті краще пробила збірна Марокко, яка реалізувала три одинадцятиметрових. Іспанці не забили жодного пенальті - Пабло Сарабія влучив у штангу, а удари Карлоса Солера та Серхіо Бускетса відбив голкіпер Марокко - Боно.
Марокканці у чвертьфіналі 10 грудня зустрінуться з командою, яка виявиться сильнішою у парі Португалія - Швейцарія. Вони розпочнуть гру 1/8 фіналу сьогодні 21:00.
ЧС-2022
1/8 фіналу
6 грудня
Марокко - Іспанія 3:0 (0:0, 3:0 - по пен.)
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5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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