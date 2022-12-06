Марокко сенсаційно перемогло Іспанію та вийшло до чвертьфіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі команди не змогли забити в основний час та продовжили з'ясовувати стосунки в овертаймі. Там також глядачі не побачили голів, тож переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових.

Пенальті краще пробила збірна Марокко, яка реалізувала три одинадцятиметрових. Іспанці не забили жодного пенальті - Пабло Сарабія влучив у штангу, а удари Карлоса Солера та Серхіо Бускетса відбив голкіпер Марокко - Боно.

Марокканці у чвертьфіналі 10 грудня зустрінуться з командою, яка виявиться сильнішою у парі Португалія - Швейцарія. Вони розпочнуть гру 1/8 фіналу сьогодні 21:00.

ЧС-2022

1/8 фіналу

6 грудня

Марокко - Іспанія 3:0 (0:0, 3:0 - по пен.)

5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.

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