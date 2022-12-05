Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
У понеділок, 5 грудня, у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії у серії післяматчевих пенальті перемогла Японію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Аль-Вакрі Японію наприкінці першого тайму вивів вперед Дайзен Маеда. На 55-й хвилині рахунок зрівняв Іван Перішіч.
У основний час команди переможця не визначили, і гра перейшла в овертайм. В ньому суперники не змогли забити і розіграли путівку в чвертьфінал у серії післяматчевих одинадцятиметрових.
Пенальті точніше пробила збірна Хорватії.
У чвертьфіналі Хорватія 9 грудня зустрінеться із сильнішим з пари Бразилія - Південна Корея, які розпочнуть матч 1/8 фіналу сьогодні о 21:00.
ЧС-2022
1/8 фіналу
5 грудня
Японія - Хорватія 1:1 (1:1, 1:3 - по пен.)
Голи: Маеда, 43 - Перішіч, 55
- 3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу - 2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.
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