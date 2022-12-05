Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Аль-Вакрі Японію наприкінці першого тайму вивів вперед Дайзен Маеда. На 55-й хвилині рахунок зрівняв Іван Перішіч.

У основний час команди переможця не визначили, і гра перейшла в овертайм. В ньому суперники не змогли забити і розіграли путівку в чвертьфінал у серії післяматчевих одинадцятиметрових.

Пенальті точніше пробила збірна Хорватії.

У чвертьфіналі Хорватія 9 грудня зустрінеться із сильнішим з пари Бразилія - Південна Корея, які розпочнуть матч 1/8 фіналу сьогодні о 21:00.

ЧС-2022

1/8 фіналу

5 грудня

Японія - Хорватія 1:1 (1:1, 1:3 - по пен.)

Голи: Маеда, 43 - Перішіч, 55

3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу - 2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.

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