Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
5 грудня у першому раунді плей-офф збірна Бразилії перемогла Південну Корею та вийшла до чвертьфіналу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі Бразилія розв'язувати всі питання ще у першому таймі. На 7-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. Незабаром Неймар, який повернувся до складу після травми, реалізував пенальті та збільшив перевагу своєї команди.
На 29-й хвилині Рішарлісон довів рахунок до розгромного. А Лукас Пакета до перерви забив у ворота корейців ще один гол.
У другому таймі Південна Корея відповіла голом Пек Син Хо, який відзначився на 76-й хвилині.
Збірна Бразилії перемогла Південну Корею з рахунком 4:1.
У чвертьфіналі бразильці 9 грудня зустрінуться з хорватами.
ЧС-2022
1/8 фіналу
5 грудня
Бразилія - Південна Корея 4:1
Голи: Вінісіус Жуніор, 7, Неймар, 13 (пен.), Рішарлісон, 29, Лукас Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76
- 3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.
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