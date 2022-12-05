Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Досі Бразилія розв'язувати всі питання ще у першому таймі. На 7-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. Незабаром Неймар, який повернувся до складу після травми, реалізував пенальті та збільшив перевагу своєї команди.

На 29-й хвилині Рішарлісон довів рахунок до розгромного. А Лукас Пакета до перерви забив у ворота корейців ще один гол.

У другому таймі Південна Корея відповіла голом Пек Син Хо, який відзначився на 76-й хвилині.

Збірна Бразилії перемогла Південну Корею з рахунком 4:1.

У чвертьфіналі бразильці 9 грудня зустрінуться з хорватами.

ЧС-2022

1/8 фіналу

5 грудня

Бразилія - Південна Корея 4:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 7, Неймар, 13 (пен.), Рішарлісон, 29, Лукас Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76

3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.

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