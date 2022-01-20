"Аргументація кумедна": нардеп від ОПЗЖ Волошин про запровадження США санкцій проти нього

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

"З усмішкою ставлюся (до запровадження санкцій, – ред.), тому що аргументація кумедна", - сказав нардеп.

За його словами, той факт, що він соратник Віктора Медведчука, є загальновідомим.

"Вони (санкції, – ред.), звичайно, безпосередньо не впливають. Я людина небагата в порівнянні з моїми колегами у Верховній Раді, у мене рахунків за кордоном немає, будинків в США або Європі немає, та й в Україні квартира тільки", - наголосив Волошин.

Він повідомив, що має чинну американську візу.

"Але там візових обмежень не запроваджено, наскільки я знаю. Але я і так в найближчому майбутньому не збирався до Штатів", – сказав нардеп.

Волошин висловив здивування, що введення обмежувальних заходів відбулося саме зараз.

"Мені незвично, що зараз... у розпал напруженості між Росією та Україною, між Росією та Заходом... Мені просто прикро і неприємно", – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та Олега Волошина, ексдепутата Ради від "Партії регіонів" Володимира Олійника та ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича.

Голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що санкції проти чотирьох проросійських нардепів від ОПЗЖ й ексчиновників розроблялися та вводилися у взаємодії з чинною українською владою.



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