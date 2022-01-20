"Аргументація кумедна": нардеп від ОПЗЖ Волошин про запровадження США санкцій проти нього
Нардеп від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин прокоментував запровадження Сполученими Штатами санкцій проти нього
Про це він заявив у коментарі УНІАН.
"З усмішкою ставлюся (до запровадження санкцій, – ред.), тому що аргументація кумедна", - сказав нардеп.
За його словами, той факт, що він соратник Віктора Медведчука, є загальновідомим.
"Вони (санкції, – ред.), звичайно, безпосередньо не впливають. Я людина небагата в порівнянні з моїми колегами у Верховній Раді, у мене рахунків за кордоном немає, будинків в США або Європі немає, та й в Україні квартира тільки", - наголосив Волошин.
Він повідомив, що має чинну американську візу.
"Але там візових обмежень не запроваджено, наскільки я знаю. Але я і так в найближчому майбутньому не збирався до Штатів", – сказав нардеп.
Волошин висловив здивування, що введення обмежувальних заходів відбулося саме зараз.
"Мені незвично, що зараз... у розпал напруженості між Росією та Україною, між Росією та Заходом... Мені просто прикро і неприємно", – додав він.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та Олега Волошина, ексдепутата Ради від "Партії регіонів" Володимира Олійника та ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича.
- Голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що санкції проти чотирьох проросійських нардепів від ОПЗЖ й ексчиновників розроблялися та вводилися у взаємодії з чинною українською владою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе