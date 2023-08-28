Армія РФ 22 рази обстріляла прикордоння Сумщини: били з артилерії, мінометів та скидали міни
Російські військові протягом неділі, 27 серпня, здійснили 22 атаки по прикордонних населених пунктах Сумської області. Унаслідок цього пошкоджено приватне домогосподарство
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що протягом дня терористи здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії та АГС;
- Середино-Будська громада: росіяни обстріляли з АГС, здійснили мінометний та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство;
- Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл;
- Есманська громада: окупанти скинули 22 міни на територію громади;
- Білопільська громада: терористи здійснили авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами. Також зафіксовано обстріл з мінометів;
- Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ, артилерії та СПГ;
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС;
- Путивльська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.
Унаслідок атак люди не постраждали.
- Протягом 26 серпня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з мінометів, артилерії, гранатометів.
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