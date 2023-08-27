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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни атакували 9 областей України за добу: 4 людини загинули, 13 поранено

27 серпня, 2023 неділя
10:27
Війна з Росією Нічна атака на Київщину 27 серпня

За добу суботи, 26 серпня, російські військові обстріляли 9 українських областей. Унаслідок атак загинули 4 людини, щонайменше 13 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Київська область: вночі у регіоні працювало ППО. Прямих влучань не зафіксовано, проте, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в одній з громад пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські приміщення й два автомобілі. 
Дві людини отримали порізи від вибитого скла, їм надалася допомога на місці.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 9 обстрілів - бив з мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. 

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів Сумської області, зокрема Краснопільської та Шалигинської громад. Минулося без наслідків. Також вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області з мінометів, артилерії, гранатометів. Крім того, відбувся авіаудар та скидання вибухівки з БПЛА.
В Есманській громаді росіяни здійснили авіаційний обстріл з гелікоптера, внаслідок чого пошкоджено склад для зберігання зерна. 

Дніпропетровщина: вчора від ранку ворог тричі атакував Нікопольщину, цілив по Марганецькій громаді. Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини: обстріляв Марганець з важкої артилерії, гатив по Синельниківському району. На одному з агропідприємств у Славгородській громаді зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка, пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор, два приватні будинки. Минулося без загиблих та постраждалих. 

Запорізька область: за добу росіяни здійснили 89 обстрілів по території регіону. Від обстрілу Кам'янського загинув 42-річний, травмована 46-річну жінку. У Гуляйполі постраждали 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. 

Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" села Подоли Курилівської громади один зі снарядів влучив в будівлю кафе, внаслідок чого загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. 26-річна жінка була госпіталізована у важкому стані.

Луганщина: за добу противник здійснив 159 обстрілів. Штурмова та тактична авіація ворога вчора застосовувалася поблизу Білогорівки та Твердохлібового. Артилерійських обстрілів з боку противника зазнали Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Діброва. 

Донеччина: минулої доби під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 7 вантажівок, 2 трактори, 3 ЛЕП, гараж, жатка, газопровід.  За добу поранено двох людей.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них по 5 артобстрілів по Херсону. Рашисти поцілили  у райони 27 населених пунктів області.
Окупанти обстріляли Ольгівку, влучили у будинки мешканців. У медзакладі через численні опіки померла 83-річна жінка. Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона, внаслідок чого травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги. Ще одна постраждала - 70-річна жінка - у неї незначні ушкодження. 
Вдень російська армія обстріляла херсонську лікарню, пошкоджено будівлю госпіталю: вибито двері та 17 вікон. 
Ворог поцілив по одному з підприємств міста Херсон. Травми отримав 34-річний чоловік, його доставлено до лікарні в стані середньої важкості. 

  • Російсько-окупаційні війська у ніч проти 27 серпня здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України, Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі, однак поранення отримали дві людини.
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