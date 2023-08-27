Ракетна атака на Київ: ППО знищила всі ворожі цілі

У telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило про те, що вночі засоби ППО знищили 4 крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.

"Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - йдеться у публікації.

Раніше про атаку повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Попередньо, цієї ночі з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищили сили ППО. За наявною інформацією, у Києві минулося без жертв і руйнувань.

Ворожа атака на Київ 11 серпня

Повітряні сили попередили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини о 10:04. Незабаром у столиці пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що у Києві та області працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Пізніше він додав, що ще два місця падіння уламків ракет в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що за попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків.