Ракетна атака на Київ: ППО знищила всі ворожі цілі
Російсько-окупаційні війська у ніч проти 27 серпня здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України, однак Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі
У telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило про те, що вночі засоби ППО знищили 4 крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.
"Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.
"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - йдеться у публікації.
Раніше про атаку повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Попередньо, цієї ночі з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищили сили ППО. За наявною інформацією, у Києві минулося без жертв і руйнувань.
Ворожа атака на Київ 11 серпня
Повітряні сили попередили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини о 10:04. Незабаром у столиці пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що у Києві та області працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Пізніше він додав, що ще два місця падіння уламків ракет в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.
Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що за попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків.
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