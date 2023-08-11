РФ атакувала Україну "кинджалами": у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні, на Хмельниччині працювала ППО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряні сили попередили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини о 10:04. Незабаром у столиці пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що у Києві та області працюють сили ППО.

Ситуація в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Пізніше він додав, що ще два місця падіння уламків ракет в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що за попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.

Пізніше речник КМВА Михайло Шаманов в етері КИЇВ24, що російська армія атакувала столицю "Кинджалами", але всі ракети збила ППО. Також він додав, що всю інформацію щодо кількості ракет згодом нададуть Повітряні сили України.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у telegram подякував силам ППО та закликав жителів регіону не нехтувати сигналом повітряної тривоги та спускатися в укриття.

"Дякую нашим силам ППО! На території області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня. Звертаюся до кожного жителя регіону: не нехтуйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в укриття", - зазначив він.

У telegram-каналі КМВА зазначили, що під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах.

"В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано", - зазначається у дописі.

Ситуація на Хмельниччині

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що протиповітряна оборона працює й на Хмельниччині.