Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є руйнування
Уночі та вранці понеділка, 11 вересня, російські терористи обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, використавши ударні безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура регіону
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
Також у Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.
Фото: Сергій Лисак / телеграм
Від артилерійських обстрілів потерпала і Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, через що пошкоджене приватне підприємство, будинки та газогін.
Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Фото: Сергій Лисак / телеграм
Крім того, чільник ОВА додав, що сили протиповітряної оборони збили над областю 11 безпілотників типу Shahed-131/136.
- Уранці понеділка, 11 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Повідомлялося про пуски ворожих безпілотників і ракет у напрямку міста.
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