Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Також у Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Фото: Сергій Лисак / телеграм

Від артилерійських обстрілів потерпала і Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, через що пошкоджене приватне підприємство, будинки та газогін.

Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак / телеграм

Крім того, чільник ОВА додав, що сили протиповітряної оборони збили над областю 11 безпілотників типу Shahed-131/136.