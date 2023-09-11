У Кривому Розі пролунали вибухи
Уранці понеділка, 11 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Повідомляється про пуски ворожих безпілотників і ракет у напрямку міста
Про це інформує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет!", - написав він.
Раніше, о 03:43 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що окупанти випустили дві групи "шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу. Згодом стало відомо і про пуски ракет.
Приблизно о 07:22 Повітряні сили оголосили загроза застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині.
Обстріл Кривого Рогу 8 вересня
У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув поліцейський, відомо про 74 постраждалих.
За даними ППО, по адмінбудівлі поліції вдарили однією ракетою "Іскандер-К".
Згодом Національна поліція України оприлюднила відео перших хвилин після обстрілу Кривого Рогу.
У більш ніж 5 тисяч мешканців міста було пошкоджено житло - це понад 80 будинків та 1 967 квартир. У місті створили оперативний штаб для ліквідації наслідків російського обстрілу.
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