У Кривому Розі пролунали вибухи

Про це інформує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет!", - написав він.

Раніше, о 03:43 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що окупанти випустили дві групи "шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу. Згодом стало відомо і про пуски ракет.

Приблизно о 07:22 Повітряні сили оголосили загроза застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині.

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня

У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув поліцейський, відомо про 74 постраждалих.

За даними ППО, по адмінбудівлі поліції вдарили однією ракетою "Іскандер-К".

Згодом Національна поліція України оприлюднила відео перших хвилин після обстрілу Кривого Рогу.

У більш ніж 5 тисяч мешканців міста було пошкоджено житло - це понад 80 будинків та 1 967 квартир. У місті створили оперативний штаб для ліквідації наслідків російського обстрілу.