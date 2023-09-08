Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, 32 постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки також пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.

Натомість пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована.

Про кількість травмованих повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, одна людина загинула, 26 травмовано. Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.

Раніше про атаку повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів", - написав він.

Зазначається, що постраждалі знаходяться у важкому стані.

Фото: Ігор Клименко

Крім того, за словами міністра, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців.

Пізніше він уточнив, що кількість поранених зросла до 25.

Про наслідки ворожої атаки спочатку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Зазначається, що вогонь охопив гаражі, які знаходилися поряд.

Про вибух повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Зазначимо, що у Повітряних силах о 08:57 оголосили ракетну небезпеку.