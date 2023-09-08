РФ вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: постраждала людина
Вранці п'ятниці, 8 вересня, російські терористи атакували об'єкти цивільної інфраструктури у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу поранена людина
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 7 ранку свідомо про щонайменше одну постраждалу людину.
"На місці працюють всі відповідні служби. Всі подробиці згодом", - додали в адміністрації.
Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.
- Удень 7 вересня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному об'єкту інфраструктури в Запорізькому районі. На місці виникла пожежа.
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