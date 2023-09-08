У Сумах спрацювала ППО

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться у повідомленні ОВА о 5:53.

Повітряна тривога на Сумщині тривала з 5:34 до 5:56.

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