Атака "шахедами": ворог запустив кілька груп безпілотників по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворог запустив кілька груп "шахедів" з Чауди (Крим) та ще кілька груп - з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія)

У Повітряних силах уточнюють, що зміну обстановки, напрямок руху повідомлятимуть додатково.

О 23:46 ПС ЗСУ оголосили на Одещині ракетну небезпеку та повідомили, що "шахеди" долітають до гирла Дунаю. Водночас в області пролунала повітряна тривога.