Атака "шахедами": ворог запустив кілька груп безпілотників по Україні
Російські окупанти сьогодні увечері, 7 вересня, вкотре запустили дрони-камікадзе на територію України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними військових, ворог запустив кілька груп "шахедів" з Чауди (Крим) та ще кілька груп - з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія)
У Повітряних силах уточнюють, що зміну обстановки, напрямок руху повідомлятимуть додатково.
О 23:46 ПС ЗСУ оголосили на Одещині ракетну небезпеку та повідомили, що "шахеди" долітають до гирла Дунаю. Водночас в області пролунала повітряна тривога.
- Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня росіяни завдали удару безпілотниками по Ізмаїльському району на Одещині, травмовано одну людину, пошкоджено припортову інфраструктуру
- Російська армія намагалася атакувати "шахедами" Сумщину та Одещину. Сили ППО знищили в небі над Україною 25 дронів-камікадзе.
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