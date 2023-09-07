Дрони на півдні: РФ атакує Україну в ніч на 7 вересня
У ніч 7 вересня російські терористи атакують південні області дронами, також у Сумах лунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні Сили.
В 0.31 ПС повідомили про ракетну небезпеку для Сумщини. Тоді ж Суспільне повідомило про вибухи в обласному центрі.
У 0:27 Повітряні сили заявили про рух ударних безпілотників в напрямку Одещини над акваторією Чорного моря. Згодом там додали, що вони рухаються в напрямку Ізмаїльського району. О 0:46 ПС повідомили, що ворожі дрони рухаються в напрямку села Приморське (Одещина).
О 0:52 Повітряні сили заявили про загрозу безпілотників для південних областей. О 0:58 ПС повідомили, що дрони рухаються в напрямку міст Ізмаїл та Кілія (Одещина).
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