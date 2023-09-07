Нічна атака РФ: українська ППО знищила 25 з 33 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

"У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього росіяни випустили 33 дрони, в основному - у напрямку південних районів Одеської області.

Протиповітряна оборона України знищила 25 Shahed-136/131.