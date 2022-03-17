Армія РФ має ресурси на 2 тижні активних боїв, - Арестович
Російські війська будуть здатні на активні бойові дії впродовж найближчих 10–14 днів
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, приблизно з 200 тис. військових, які є в Україні, знищені 15 тис., а ще 18–20 тис. небоєздатні.
"Десь 60 (тактичних груп - ред.) зараз оперує, але вони звʼязані боями по всій Україні, і десь 10 у них в резерві ще. Це жалюгідні сили за такого розмаху та інтенсивності бойових дій. Думаю, що 10 днів, може, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде", – пояснив Арестович.
Він вважає, що після цього розпочнуться тактичні бої за маленькі села, а підкріплення сил росіянам чекати немає звідки.
"Навіть, якщо вони нашкребуть зараз резерви, хоча у них із цим величезні проблеми, у самій Росії та в Сирії не вдалося набрати. І (навіть якщо - ред.) вони перекинуть їх сюди, то ці резерви не будуть здатні принципово змінити ситуацію. Тобто зараз вони перед оперативним глухим кутом, а потім і програш може стати (реальним) протягом двох-трьох тижнів", – вважає радник голови ОП.
Україна, за його словами, на цей час має достатньо ресурсів, щоб відбивати атаки, але РФ продовжить атаки з неба.
"Цього добра у них вистачає, крилатих ракет повітряного базування, типу "Іскандер", і вони будуть бити, може будуть бити більше, ніж зараз", - розповів Арестович.
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