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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ намагалася наступати на трьох напрямках, на фронті відбулося 38 боєзіткнень, - Генштаб

26 серпня, 2023 субота
19:01
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

За добу суботи, 26 серпня, російські загарбники намагалися просуватися на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На фронті відбулося 38 бойових зіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Вільна Слобода, Ходине, Сімейкине, Гірки Сумської області та Плетенівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Яблукове, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів по Україні

Протягом доби росіяни також здійснили 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони уразили 2 ЗРК та влучили по району скупчення росіян

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

  • За добу 25 серпня на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Окупанти втратили ще 640 військових, а ЗСУ завдали 12 ударів по районах зосередження російських військових.
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