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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 12 ударів по районах зосередження російських військових, - Генштаб

За добу на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 12 ударів по районах зосередження російських військових, - Генштаб

26 серпня, 2023 субота
07:23
Війна з Росією ЗСУ

Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, а також один по ворожому зенітно-ракетному комплексу

Про це повідомили у зведенні від Генштабу ЗСУ, 26 серпня.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

За добу ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також у результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівкка, Гостре Донецької області.

Шахтарський напрямок: наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайноно Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Буралацьке Донецької області.

Запорізький напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микілське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Також додається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Близько 1500 російських військових прибули до села Осипенко Запорізької області

Стало відомо, що російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

"Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні", - йдеться у дописі.

  • У звіті ISW зазначалося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.
російська армія
ЗСУ
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Військові новини
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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