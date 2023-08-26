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Головна Війна з Росією ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень

ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень

26 серпня, 2023 субота
06:33
Війна з Росією російська техніка

ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння щодо здатності втомлених боями російських військ захистити себе від можливих майбутніх атак з боку України в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися в південну частину Роботиного. Він стверджує, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.

Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.

  • 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
  • 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
  • У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 
  • У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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