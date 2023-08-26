ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння щодо здатності втомлених боями російських військ захистити себе від можливих майбутніх атак з боку України в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися в південну частину Роботиного. Він стверджує, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.

Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.