ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень
ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.
Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).
Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння щодо здатності втомлених боями російських військ захистити себе від можливих майбутніх атак з боку України в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися в південну частину Роботиного. Він стверджує, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.
Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.
- 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.
- У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
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