На південних околицях Роботиного ще присутній ворог, - військовослужбовець ЗСУ Бурлик
Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомив, що українська армія зайшла в місто Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Щодо Роботиного, то наші війська вже знаходяться в місті. Однак говорити про повну зачистку міста поки що зарано. Адже на південних околицях Роботиного знаходяться підрозділи росіян. Тому слід дочекатись офіційної інформації щодо звільнення цього населеного пункту від Генштабу ЗСУ", - пояснив Бурлик.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що росіяни відступають з міста, проте можуть вдатись до контратак.
"Звільнення Роботиного є лише питанням часу. Можливо через кілька днів нам оголосять про звільнення міста. Зараз противник не намагається контратакувати наші війська в місті. Проте спроби від них можуть бути. Хочу також наголосити, що після звільнення міста потрібно провести стабілізаційні заходи, а на це потрібен час.Тому чекаємо на офіційні повідомлення", - додав він.
- 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців
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