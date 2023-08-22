Воїни 47-ї ОМБр зайшли в Роботине, місцевих жителів евакуювали на "Бредлі"
У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі", - написала вона.
Маляр також додала, що українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.
Згодом цю інформацію підтвердили на офіційній сторінці 47-ї окремої механізованої бригади. Там заявили, що у Роботиному тривають бої, військові закріплюються на досягнутих рубежах.
"Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!", - зазначили в бригаді.
Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.
"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.
Військові додали, що у більш безпечному місці медики 47-ї ОМБр оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.
- Напередодні, 21 серпня, у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
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