Сили оборони мали успіх біля Роботиного, росіяни переміщують свої підрозділи та війська, - Генштаб

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Вони мали успіху у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім цього, ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Водночас бійці армії РФ вели безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Росіяни здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

До того ж ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Буряти у Запорізькій області відбирають у жителів майно

Російські загарбники продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного українського населення тимчасово окупованих територій.

Зокрема, до Токмака Запорізької області прибули підрозділи російських окупантів з республіки Бурятія. Вони систематично тероризують місцевих мешканців, нібито перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях.

У разі невиявлення окупантами документів на власність або на право проживання у мешканця, буряти відбирають усе майно та житло під виглядом так званої конфіскації. А також б'ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест.