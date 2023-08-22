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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу війни Росія втратила 410 військових, 31 артсистему й 27 бойових бронемашин
Оновлено

За добу війни Росія втратила 410 військових, 31 артсистему й 27 бойових бронемашин

22 серпня, 2023 вiвторок
08:12
Війна з Росією окупанти оркі русня

Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 4362 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27)
  • артилерійських систем – 5295 (+31)
  • РСЗВ – 721 (+2)
  • засобів ППО ‒ 491 (+2) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 797 (+3)

Дані уточнюються.

Втрати Росії

Фото: Генштаб ЗСУ

 

Зведення Генштабу: Росіяни намагались наступати в районі Кліщіївки, на фронті відбулося до 30 боєзіткнень за добу

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень між українськими воїнами та армією РФ. Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Краснопілля, Грабовське, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворожа армія вела безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

Завдала авіаційних ударів в районах Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку російська армія завдала авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Золота Балка, Микільське, Херсон, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія завдала 43 авіаційних удари й здійснила 45 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили 4 пункти управління й 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях загарбників

Авіація Сил оборони протягом 21 серпня завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях окупантів.

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