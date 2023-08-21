Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що основні напрямки наступу ворога - на сході, тому там точаться важкі бої.

"Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута", - каже Маляр.

За її словами, по північному флангу ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій. Адже ЗСУ там зайняли ключові панівні висоти та "добряче дошкуляють ворогу".

"І власне ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі", - розповіла заступниця міністра.

Водночас українські війська на південному флангу довкола Бахмуту минулого тижня просунулися на ще 3 кв. км.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута", - додала Маляр.

Росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках та "зализують рани"

Маляр повідомила, що на Куп'янському напрямку складна ситуація. Росіяни, зокрема, обстрілюють і місто Куп'янськ. Бої тривають, однак українські захисники потужно чинять опір.

"Протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування і він додатково підтягує туди сили", - сказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що останні два тижні росіяни активізувалися на цих напрямках, проте Збройні Сили потужно зупиняли ворога. Як каже Маляр, зараз противник просто "зализує рани". З огляду на це активність дещо спала, але це не означає, що окупанти не продовжать активність. Тому наші оборонці, безумовно, стежать за Куп'янським та Лиманським напрямком.

"Якщо говорити детальніше, то на Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки й східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто всі бої минулого тижня закінчилися поразкою ворога, він там не просувається", - зазначила Маляр.

Щодо Лиманського напрямку, то там основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються вибити українських бійців із позиції Кремінної й Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі.

На півдні російська армія укріплює свої позиції й підтягує підрозділи

"На півдні ситуація суттєвих змін не зазнала. Разом з тим наші Збройні Сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ви знаєте, що там наші оборонці стикаються з дуже серйозними перепонами й обороною з боку ворога. Вони всіляко намагаються зменшити цю оборону і потенціал армії РФ, щоб було простіше просуватися", - зазначила заступниця міністра оборони.

Ворог там укріпився і мінами, і бетоном. Вони підтягують туди свої професійні підрозділи, десантників і війську техніку, яку наші військові дуже потужно знищують.

За минулий тиждень на південному напрямку ЗСУ знищили 18 танків ворога, 29 бойових броньованих машин, артилерійські системи, міномети, а також навіть 1 гелікоптер Ка-52.

"Тобто ворог по суті не може там здійснювати повноцінну оборону і наші Сили оборони потужно його ослаблюють, щоб рухатися вперед", - констатувала Маляр.