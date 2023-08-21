Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку

Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку

21 серпня, 2023 понедiлок
09:23
Війна з Росією ЗСУ

За ще один тиждень контрнаступальних дій української армії на Бахмутському напрямку звільнено 3 кв. км. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог не полишає спроб рухатися вперед, ЗСУ чинять опір

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що основні напрямки наступу ворога - на сході, тому там точаться важкі бої.

"Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута", - каже Маляр.

За її словами, по північному флангу ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій. Адже ЗСУ там зайняли ключові панівні висоти та "добряче дошкуляють ворогу".

"І власне ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі", - розповіла заступниця міністра.

Водночас українські війська на південному флангу довкола Бахмуту минулого тижня просунулися на ще 3 кв. км.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута", - додала Маляр.

Росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках та "зализують рани"

Маляр повідомила, що на Куп'янському напрямку складна ситуація. Росіяни, зокрема, обстрілюють і місто Куп'янськ. Бої тривають, однак українські захисники потужно чинять опір.

"Протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування і він додатково підтягує туди сили", - сказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що останні два тижні росіяни активізувалися на цих напрямках, проте Збройні Сили потужно зупиняли ворога. Як каже Маляр, зараз противник просто "зализує рани". З огляду на це активність дещо спала, але це не означає, що окупанти не продовжать активність. Тому наші оборонці, безумовно, стежать за Куп'янським та Лиманським напрямком.

"Якщо говорити детальніше, то на Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки й східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто всі бої минулого тижня закінчилися поразкою ворога, він там не просувається", - зазначила Маляр.

Щодо Лиманського напрямку, то там основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються вибити українських бійців із позиції Кремінної й Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі.

На півдні російська армія укріплює свої позиції й підтягує підрозділи

"На півдні ситуація суттєвих змін не зазнала. Разом з тим наші Збройні Сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ви знаєте, що там наші оборонці стикаються з дуже серйозними перепонами й обороною з боку ворога. Вони всіляко намагаються зменшити цю оборону і потенціал армії РФ, щоб було простіше просуватися", - зазначила заступниця міністра оборони.

Ворог там укріпився і мінами, і бетоном. Вони підтягують туди свої професійні підрозділи, десантників і війську техніку, яку наші військові дуже потужно знищують.

За минулий тиждень на південному напрямку ЗСУ знищили 18 танків ворога, 29 бойових броньованих машин, артилерійські системи, міномети, а також навіть 1 гелікоптер Ка-52.

"Тобто ворог по суті не може там здійснювати повноцінну оборону і наші Сили оборони потужно його ослаблюють, щоб рухатися вперед", - констатувала Маляр.

  • 9 серпня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що з 24 лютого тогоріч українські Сили оборони звільнили вже понад 40 тисяч квадратних кілометрів територій від російських загарбників.
  • 21 серпня у Генштабі доповіли, що на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень за добу, ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Мелітополь
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
Запорізька область
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
19 серпня, 2023 субота
Прихильники РФ у адміністрації Байдена вимушені відступати, і це перемога дипломатії України, - Піонтковський
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський спрогнозував реакцію росіян на нову мобілізацію
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна в разі спротиву
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
10:54
Місяць
Чандраян-3: індійський місяцехід "Вікрам" шукає безпечне місце для посадки на Місяць
10:49
Смартфон
"Стосуватимуться більшості українців": Федоров анонсував появу в Дії ще 14 цифрових продуктів
10:34
Оновлено
У Росії заявили про збиття українських БПЛА під Москвою
У Росії заявили про збиття українських БПЛА під Москвою та двох поранених
10:30
СБУ, арешт
"Зливав" позиції ЗСУ й блокпости: адвоката з Краматорська відправили під варту
10:30
Російська армія обстріляла Вовчанськ
Російські терористи за добу атакували 9 регіонів України: 4 людини загинули, 24 поранені
10:26
ЗСУ
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
10:13
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: ціна долара, євро, злотого
10:01
OPINION
Наталка Фіцич
Нам пропонують заткнутися, щоб не заважати красти
09:59
окупант
Міста тимчасово окупованої Луганщини на межі екологічної катастрофи: росіяни не вивозять побутове сміття
09:52
російські військові окупанти
Росія формує нове військове з'єднання для оборони Херсонщини, - розвідка Британії
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець не бачить передумов до того, що Росія оголосить мобілізацію найближчим часом
08:54
Оновлено
Втрати РФ
Втрати Росії за добу війни в Україні: 460 солдатів, 19 артсистем і 12 танків 
08:50
Жива барикада
Цей день в історії: 55 років з дня, як війська Варшавського договору ввійшли до Чехословаччини
08:38
Новий етап обміну ламп розжарювання на LED
Новий етап обміну ламп розжарювання на LED: тепер це доступно для ОСББ, закладів освіти і лікарень
08:37
день пам'яті жертв Голодомору, геноциду українців
Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму - 21 серпня
08:31
Ексклюзив
"Окупанти пробили чергове дно": в облраді розповіли про посилення паспортизації на окупованій частині Херсонщини
08:02
OPINION
Юрій Касьянов
Чому західна допомога - не завжди добре
07:52
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 12 людей загинуло, 19 поранено
07:51
Сатурн
Постійні мегабурі на Сатурні можуть тривати століттями і залишати глибокі атмосферні шрами, - вчені
07:34
БРІКС
Кілька країн можуть запросити до БРІКС, - FT
07:29
Дональд Трамп
"Громадськість знає, яким успішним було моє президентство": Трамп заявив, що не братиме участі в дебатах республіканців
07:15
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, мають 12 "калібрів"
06:57
Китай супутник
Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
06:30
російські військові окупанти
ISW: Удари ЗСУ по тилах ворога підривають бойовий дух російських військ
06:14
Землетрус у Каліфорнії
На півдні Каліфорнії під час тропічного шторму стався землетрус
05:50
путін, путлер
Саміт БРІКС без Путіна свідчить про ізоляцію Росії, - CNN
05:26
Іран
Акції зі спаленням Корану: Іран викликав дипломатів Швеції та Данії
01:00
Ексклюзив
Елла Лібанова
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
00:24
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Російські військові за добу 626 разів обстріляли позиції ЗСУ на Таврійському напрямку
00:12
Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби
Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби
2023, неділя
20 серпня
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна потребує посилення протиповітряної оборони
23:04
путлер шойгу
Спецслужби РФ тиснуть на Путіна й вимагають звільнити Шойгу та оголосити воєнний стан, - Bloomberg
22:35
Володимир Зеленський
З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 10 тисяч ракет і дронів, - Зеленський
22:27
Чехія готує програму для повернення українських біженців
22:00
Ексклюзив
Елла Лібанова
Є ризик, що післявоєнне воз'єднання родин може відбутися вже за кордоном, - академік Елла Лібанова
21:34
ізраїль україна
Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
21:19
Оновлено
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
Російська балістична ракета влучила в драмтеатр Чернігова: 7 загиблих, 156 поранених
21:11
Снаряди 155-мм
США планують наростити виробництво боєприпасів для того, щоб забезпечити Україну взимку, - WP
21:06
Оновлено
Зоря - Олександрія
УПЛ: "Чорноморець" переміг "Динамо", результати інших матчів 4-го туру
21:01
Оновлено
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Нідерланди та Данія нададуть Україні 61 винищувач F-16
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV