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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень за добу, ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках

На фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень за добу, ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках

21 серпня, 2023 понедiлок
06:39
Війна з Росією ЗСУ війна

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області та Курдюмівки Донецької області

Про це 21 серпня у ранковому зведенні звітує Генштаб ЗСУ.

Між Силами оборони України та російським військом протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південо-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Покровка, Новоолександрівка Сумської області та Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару західніше Миколаївки, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області. 

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбницька армія завдала авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка, Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни завдали 29 авіаударів та здійснили 43 обстріли з РСЗВ по Україні

Так, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили пункт управління окупантів та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях 

Тож авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях росіян.

  • За добу російські терористи здійснили 626 обстрілів і нанесли 15 авіаударів по українських позиціях на Таврійському напрямку.
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