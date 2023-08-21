Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.

Водночас за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб: загиблі - 79, поранені - 153.

Також українські військові знищили 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БПЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім цього, було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.