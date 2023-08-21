Російські військові за добу 626 разів обстріляли позиції ЗСУ на Таврійському напрямку
Протягом минулої доби російські терористи здійснили 626 обстрілів і нанесли 15 авіаударів по українських позиціях на Таврійському напрямку
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.
Водночас за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб: загиблі - 79, поранені - 153.
Також українські військові знищили 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БПЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.
Крім цього, було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.
- Протягом доби 20 серпня авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Сили оборони також знищили ворожий пункт управління.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе