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ЗСУ завдали 9 авіаударів по районах скупчення ворога та знищили пункт управління, — Генштаб

20 серпня, 2023 неділя
20:11
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 20 серпня авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Сили оборони також знищили ворожий пункт управління

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Пункт управління було знищено підрозділами ракетних військ і артилерії. Цими видами військ також було знищено 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Окрім того, Генштаб зазначає, що ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог завдав 22 авіаударів та здійснив 30 обстрілів з РСЗВ по території України

"Протягом доби ворог завдав 22 авіаційних удари та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

За добу на основних напрямках фронту відбулося 22 боєзіткнення

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі південно-західніше Іскрисківщини Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Новоолександрівка Сумської області та Ветеринарне, Ізбицьке, Гатище, Вовчанськ, Вільча Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки,  Олександро-Шультине Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Курахове, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка Херсонської області.

У неділю, 20 серпня, російська армія весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську Харківської області, відомо про 10 поранених.

Луганщина
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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