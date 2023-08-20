Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у себе в telegram зазначив, що за попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

"Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі", - написав він.

Російська армія обстріляла медичний заклад та приватний сектор у Вовчанську: загинув чоловік

Про це повідомили в обласному управлінні рятувальників.

"20 серпня ворог завдав обстрілів по території лікувального закладу та приватному сектору, що у місті Вовчанськ. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції будівлі лікарні, яка не працювала, та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. Внаслідок обстрілів загинув чоловік 1952 року народження", — йдеться у дописі.

Додається, що до гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 людей особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано.

"В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення", - зазначили у дописі.