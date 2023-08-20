Російська армія атакувала Золоту Балку на Херсонщині: поранено чоловіка
Уранці неділі, 20 серпня, російські військові вдарили з артилерії по селу Золота Балка Новоолександрівської громади Херсонської області. Через обстріл поранення отримав мирний житель
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що по мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів.
Внаслідок обстрілу РФ легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його направили до лікарні.
Крім цього, через атаку по селу зруйновано господарську споруду.
- Також зранку російські терористи завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
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