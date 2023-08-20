Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що по мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів.

Внаслідок обстрілу РФ легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його направили до лікарні.

Крім цього, через атаку по селу зруйновано господарську споруду.